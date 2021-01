La FDA encuentra medicamentos ocultos en casi 50 suplementos dietéticos vendidos en Amazon, eBay

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Cerca de 50 suplementos dietéticos que se venden en Amazon y eBay contienen ingredientes farmacéuticos activos, incluyendo algunos medicamentos recetados, que no están declarados en la etiqueta y podrían representar serios riesgos para los consumidores, anunció el jueves la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

La FDA, que regula los suplementos dietéticos en los Estados Unidos compró y analizó suplementos para bajar de peso y para mejorar el desempeño sexual en los sitios web de Amazon y eBay. La agencia descubrió que los productos contenían una variedad de medicamentos potencialmente peligrosos. Tales ingredientes podrían causar efectos secundarios graves o interactuar con medicamentos o suplementos que el consumidor ya está tomando. Según la ley federal, los suplementos dietéticos deben indicar con precisión los ingredientes del producto en su etiqueta y no pueden contener fármacos.

“Si bien la FDA ha mantenido conversaciones con mercados en línea como Amazon y eBay sobre estos temas en el pasado, creemos que pueden hacer más para proteger a los consumidores de estos productos fraudulentos y potencialmente peligrosos”, dijo en un comunicado Donald D. Ashley, director de la Oficina de Cumplimiento en el Centro de Evaluación e Investigación de Medicamentos de la FDA. La FDA insta a los consumidores a evitar los suplementos que citó.

Ashley Settle, portavoz de eBay, le dijo a Consumer Reports que la compañía está revisando su sitio y eliminará los productos en incumplimiento. Amazon está examinando la información de la FDA, dice un portavoz, y tomará las medidas necesarias.

Los hallazgos son los más recientes de una serie de estudios que han encontrado fármacos no declarados en suplementos dietéticos. Un estudio de la FDA publicado en junio analizó el contenido de 59 suplementos de naranja amarga y encontró estimulantes ilegales en casi el 10% de los productos. Sin embargo, hasta la fecha, la agencia no parece haber advertido públicamente a los consumidores sobre ese riesgo potencial. En septiembre, investigadores de la Universidad de Harvard informaron que encontraron medicamentos ocultos en suplementos “nootrópicos” populares, que supuestamente tienen un efecto para estimular la función cerebral.

En las últimas pruebas de la FDA, los 26 productos que adquirió la agencia en Amazon y los 20 en eBay contenían ingredientes farmacéuticos no declarados, según un comunicado de prensa de la FDA.

Los ingredientes incluían sildenafil (el ingrediente activo de Viagra), tadalafil (Cialis) y vardenafil (Levitra). La agencia también encontró sibutramina, un supresor del apetito; desmetilsibutramina, un análogo de la sibutramina y fluoxetina (Prozac).

“Muchos de estos son ingredientes activos para su uso en medicamentos aprobados por la FDA que requieren receta médica y cuyo uso está sujeto a la supervisión de un profesional de la salud autorizado”, dijo la agencia en el comunicado de prensa.

La FDA dijo que muchos de los productos que compró la agencia tienen nombres que son iguales o similares a los suplementos que anteriormente se descubrió que estaban contaminados con fármacos. A fines de 2018, una base de datos que la FDA mantiene enumeró 776 suplementos contaminados con fármacos no declarados. Actualmente en esa base de datos aparecen más de 1,000 suplementos.

La FDA dice que varios productos que adquirió en Amazon fueron designados en sus listados como “número uno en ventas” o “Amazon’s Choice”. La insignia de Amazon’s Choice se otorga a “productos altamente calificados y a buen precio disponibles para enviar de inmediato”, dice la compañía a los compradores en todo su sitio web.

El portavoz de Amazon le dijo a CR que los proveedores en el sitio web de la compañía están obligados a seguir todas las leyes y regulaciones aplicables al poner artículos a la venta. “Contamos con medidas proactivas para evitar que se incluyan productos prohibidos en la lista y monitoreamos continuamente nuestra tienda”, dice el portavoz. “Aquellos que violen nuestras políticas están sujetos a acciones, incluyendo la posible eliminación de su cuenta”.

Qué debes hacer

La FDA publicó información específica sobre cada suplemento de mejora sexual y producto para bajar de peso citado en el anuncio.

La base de datos de productos contaminados de la agencia incluye los nombres de más de 1,000 suplementos para tener en cuenta, pero ten en cuenta que la FDA no puede probar e identificar todos los productos en el mercado hoy. Por lo tanto, la agencia y los defensores de los consumidores dicen que es necesario que tengan cuidado con el uso de suplementos comercializados para la mejora sexual, la pérdida de peso, el fisicoculturismo y más.

Si estás considerando usar tales productos, debes hablar con un médico u otro profesional de la salud sobre la posible interacción con algún medicamento o suplemento que ya estés tomando actualmente. Si experimentas un evento adverso después de tomar un suplemento, la FDA alienta a los consumidores a presentar una denuncia sobre lo sucedido ante la agencia.

Nota del editor: este artículo, publicado originalmente el 17 de diciembre, se actualizó para incluir una declaración de Amazon en respuesta a los hallazgos de la FDA.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2021, Consumer Reports, Inc.