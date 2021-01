La increíble historia de Eve Vorley: de estrella porno a directiva de la Premier League

El mundo del fútbol siempre nos trae historias notables que valen la pena ser contadas y el futbol inglés, particularmente está lleno de anécdotas increíbles porque en aquel país, todo tiene que ver con fútbol; esto es un ejemplo claro:

Su nombre real es Emma Benton-Hughes, pero a principios de los 2000 se hizo un nombre en la industria del entretenimiento para adultos: Eve Vorley, estrella porno. Quizás la recuerdes o quizás, “alguien” te contó sobre ella.

Después de su paso por el entretenimiento para adultos, Emma se casó con David Sullivan, un inversionista de la industria y vicepresidente del West Ham United, un club con mucha tradición en la Premier League y con más de 120 años de su fundación.

West Ham have appointed Eve Vorley, a former porn star and director of X-rated films such as 'Lesbian Student Nurses' and 'Horny Housewives on the Job', to their board. (Source: Daily Mail) pic.twitter.com/1QRg3Zj6rP

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 12, 2021