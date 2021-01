Oficina del Censo suspende informe sobre indocumentados pedido por Trump

La Oficina del Censo de Estados Unidos ha detenido todo el trabajo para cumplir la directiva del presidente Trump para producir un recuento de inmigrantes no autorizados, estado por estado, que se habría utilizado para alterar un conjunto clave de números del censo, según reportó NPR.

Autoridades de la Oficina del Censo instruyeron al equipo interno asignado para cumplir con el memorando presidencial de Trump que se retirara y cesara su trabajo de inmediato el martes por la noche, según un empleado de la oficina que habló con NPR bajo condición de anonimato por temor a represalias en su lugar de trabajo.

La medida de los funcionarios públicos pone fin de manera efectiva a la participación de la oficina en el intento de Trump de realizar un cambio sin precedentes en las cifras del censo de 2020 que se utilizarán para reasignar la participación de cada estado en los escaños del Congreso y los votos de los colegios electorales durante la próxima década.

Según la Enmienda 14, esos recuentos deben incluir el “número total de personas en cada estado”.

El censo se realiza en Estados Unidos, por mandato constitucional, cada 10 años y de sus resultados dependen la representación de los Estados en el Congreso y en el Colegio Electoral y la distribución de miles de millones de dólares en programas federales de educación, salud, infraestructura y asistencia social.

En respuesta a los informes de NPR sobre la directiva de Dillingham, la senadora Jeanne Shaheen, de New Hampshire, la principal demócrata en el subcomité de asignaciones del Senado que financia la oficina, emitió un tuit criticando a Trump por hacer “una misión de manipular el censo”.

La senadora dijo que trabajará con la administración de Joe Biden para “reparar el daño que causó Trump”.

President Trump made a mission out of manipulating the census. His politicization of the 2020 census has been dangerous & destructive to our democratic institution. That ends in 8 days. I’ll work w/the Biden admin to see these policies reversed & repair the damage Trump caused. https://t.co/CdjeM5IW2L

— Sen. Jeanne Shaheen (@SenatorShaheen) January 13, 2021