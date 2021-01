YouTube suspende la cuenta de Trump, prohibiendo cargas y comentarios

YouTube, la compañía propiedad de Google dijo el martes por la noche que Trump subió contenido que violaba sus políticas, lo que que lleva a una suspensión mínima de siete días para cargar contenido nuevo.

YouTube informó que también está deshabilitando la sección de comentarios de la cuenta de YouTube de Donald Trump que tiene 2.77 millones de suscriptores y generalmente publica varios videos al día de él mismo y de los medios de comunicación de derecha.

2/ Given the ongoing concerns about violence, we will also be indefinitely disabling comments on President Trump’s channel, as we’ve done to other channels where there are safety concerns found in the comments section. https://t.co/1aBENHGU5z

— YouTubeInsider (@YouTubeInsider) January 13, 2021