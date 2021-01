Gaby Espino rompe el silencio y cuenta el terrible dolor que sufrió al separarse de Jencarlos Canela 

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Cuando Gaby Espino y Jencarlos Canela se separaron hace varios años sus fans estuvieron conmocionados durante mucho tiempo. Nadie entendió qué pasó o la razón que llevó a que su amor terminará. Pero la actriz venezolana nunca abrió su corazón para confesar las emociones que la embargaron para ese entonces, hasta hoy. Espino ha confesado que incluso creyó que iba a morirse.

“Una anécdota que a mí me hizo sentir imparable, que me hizo descubrir fortalezas que no sabía que tenía y que me hizo descubrir pasiones por diferentes cosas que yo no sabía que sentía fue mi separación, mi separación con Jencarlos, el papá de Nickola”, dijo la actriz durante el panel virtual de ‘Mujeres Imparables’ que llevó a cabo Telemundo.

El golpe de la separación fue tal para Gaby Espino, que literalmente pensó que iba morirse. “Yo creí que me iba a morir, o sea creí que me iba a morir“. Fueron sus hijos los que la hicieron levantarse y reconocer las grandes fortalezas que poseía para seguir adelante. “Las ganas de sacarlos adelante me reafirmaron que soy una mujer imparable, que todo es un ciclo, que si sanas en positivo vuelves a pararte y por eso es que te das cuenta de que la mujer es imparable, o sea no hay obstáculo”.

Gaby Espino también reconoció que en su corazón no hay rencores, que ella vive en base a la amor. Y su mayor virtud ha sido transformas sus penas y dolores en fortalezas que la hace mirar el pasado con una sonrisa, por eso añadió: “Yo creo que esa experiencia a mí me marcó mucho porque, sabes, cuando no hay rencor en tu corazón, no hay absolutamente nada porque sanas bonito y más bien una experiencia que en el momento fue negativa o triste es la experiencia que más fuerza te ha dado para llegar más lejos en tu vida”.

En la actualidad Gaby tiene una sana relación con los padres de sus hijos, tanto Jencarlos Canela como Cristóbal Lander son amigos de la actriz.

A nivel profesional la actriz y conductora de televisión ha seguido cosechando éxitos después de su separación y en este 2021 sigue labrando su historia de la mano de Telemundo. Gaby Espino se ha convertido en Paulina Castro para “La Suerte de Loli”, una comedia romántica en donde el público aprenderá a verla con otros ojos, porque la amarán y la odiarán en igual medida. La venezolana es la villana de esta historia.