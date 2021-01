Incendio forestal en el sur de California en pleno enero causa evacuaciones y es una mala señal

Las altas temperaturas y los fuertes vientos registrados el jueves en el sur de California dieron por resultado un incendio forestal en Thousand Oaks, al noroeste de Los Ángeles.

El incendio Erbes, cerca del Freeway 23, inició alrededor de las 5 pm y se encontraba creciendo, provocando la evacuación de residentes. A las 6:30 pm el incendio era de 250 acres.

#ErbesFire; A brush fire has erupted on the North side Erbes near Sunset Hills Blvd. There are structures threatened as this fire is being pushed by a Northeast wind. @VENTURASHERIFF is assisting with road closures and possible evacuations. @VCFD #vcfd pic.twitter.com/mM0bgge64n

— VCFD PIO (@VCFD_PIO) January 15, 2021