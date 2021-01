¿Qué piensan los angelinos mayores de 65 años sobre la vacuna?

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

California decidió reestructurar la prioridad en la vacunación y esta semana las autoridades de salud optaron por permitir la inoculación en personas de 65 años o más.

Por ahora, quienes están recibiendo las dosis son quienes trabajan en el sector de la salud y pacientes que están en centros de cuidado especial.

Mientras se pone en marcha el plan para aplicar la protección a los adultos mayores, les preguntamos a los latinos de 65 años o de más edad que viven en Los Ángeles, cuál es su posición frente a la vacuna. Aquí sus respuestas:

Socorro Batanero, 83 años de Lerdo, Durango

“Sí me voy a vacunar no quiero arriesgarme. Tengo que confiar que la vacuna es segura y hasta que no tenga la segunda dosis debo de cuidarme mucho. He oído que las reacciones en las personas son normales como dolor en el brazo y cabeza o calentura, y eso es muy positivo”.

Socorro Batanero, 83 años de Lerdo, Durango

“Sí me voy a vacunar no quiero arriesgarme. Tengo que confiar que la vacuna es segura y hasta que no tenga la segunda dosis debo de cuidarme mucho. He oído que las reacciones en las personas son normales como dolor en el brazo y cabeza o calentura, y eso es muy positivo”.

Manuel Chávez, 70 años, Tonila, Jalisco

“La primera razón por la que me voy a vacunar es que el coronavirus daña muchas partes del organismo y sobre todo a nosotros, los adultos mayores que hemos ido perdiendo las defensas a causa de diabetes o la hipertensión… Somos [una población de las más vulnerables] y aunque no estoy enfermo, sí estoy en el rango de la edad de los que les puede ir más mal si me enfermo”.

Julio Raygoza, 78 años de Villa Guerrero, Jalisco

“No sé si las vacunas estén buenas o no; dicen que un médico se murió después de que recibió la dosis y eso me hizo dudar… Yo estoy bastante bien de salud, gracias a Dios, pero no sé si me animaré o no”.

María Vázquez, 84 años, de Chihuahua, Chihuahua

“Yo sí me voy a poner la vacuna; no me afectará para nada. Hasta ahora me he cuidado sola en casa, sin salir a ningún lado, pero hoy [ayer viernes] tuve que ver a mi doctor; la mayoría dice que la vacuna es buena, pero yo creo que se están tardando mucho, yo ya quisiera recibirla”.