En riesgo de realizarse Abierto de Australia tras tercer avión afectado por coronavirus

El Abierto de Australia acentúa la incertidumbre después del anuncio de un tercer avión con jugadores a bordo afectado por COVID-19, después de los dos primeros que acumularon un total de cuatro casos.

Tras el nuevo positivo encontrado en el vuelo QR7485 desde Doha a Melbourne, ya son cinco el número de pasajeros infectados que han aterrizado en Australia para estar presentes en el primer Grand Slam de la temporada.

Los primeros dos aviones infectados obligaron a un total de 125 pasajeros a confinarse en sus habitaciones por un periodo de dos semanas en el que el único entrenamiento permitido se reducirá tanto al uso de la bicicleta estática instalada en los dormitorios como a los ejercicios físicos que puedan desarrollar en reducidas dimensiones.

Este nuevo caso sacude de lleno a los torneos que tienen previsto disputarse en suelo australiano, la Copa ATP y el Abierto. Las autoridades australianas defienden a rajatabla las medidas contra el COVID-19 adoptadas para los tenistas y miembros de su equipo a la llegada al país para participar en el Abierto.

Las jugadoras del circuito WTA Belinda Bencic Alize Cornet, Sorana Cirstea y Yulia Putintseva denunciaron el desconocimiento de los jugadores de la severidad de las medidas sanitarias aplicadas para los pasajeros que comparten avión con un caso positivo.

What i don’t understand is that, why no one ever told us, if one person on board is positive the whole plane need to be isolated🤦🏼‍♀️ I would think twice before coming here

— Yulia Putintseva (@PutintsevaYulia) January 16, 2021