‘Hay una necesidad crítica de donantes de sangre’ en Los Ángeles

Con la pandemia en uno de sus picos más altos desde que llegó al Sur de California, las autoridades sanitarias luchan a cada segundo por salvar la vida de miles de personas con COVID-19.

No obstante, pacientes con otras enfermedades y emergencias también necesitan de la ayuda no solo de los especialistas, sino de la comunidad para que se acerque a donar sangre.

“Es muy importante que el público done, ahorita tenemos una necesidad crítica para todos los tipos de sangre”, dijo a La Opinión Armando Romero, director asociado de servicios de donadores de sangre en el Hospital Cedars-Sinai de Los Ángeles.

“Las donaciones de sangre son esencial en cirugías, tratamientos de cáncer, enfermedades crónicas y heridas traumáticas”.

En enero, el mes nacional de la donación de sangre, el hospital hace campaña para que los ciudadanos se acerquen a donar, no solo a las instalaciones sino también a las unidades móviles ubicadas por todo el sur de California.

Romero explicó que la pandemia por el coronavirus ha complicado las campañas de recolección de sangre en establecimientos como escuelas o iglesias, ya que están cerradas, pero que la necesidad de sangre continua.

“Durante la pandemia, todos estos lugares han cerrado, pero nuestros pacientes siguen necesitando esa sangre para sobrevivir, simplemente, [ahora] no estamos colectando lo adecuado para nuestros pacientes”, explicó el especialista.

Hoy por ti, mañana por mí

Aunque el temor por el COVID-19 es latente, diversos ciudadanos entienden la importancia y el impacto que tiene acercarse a un centro de donación para aumentar la esperanza de vida de otras personas.

“Hace muchos años soy donante constante, mi motivación es poder ayudar a quien lo necesite, sin importar quién sea”, comentó Analía Lanfranco, residente de Murrieta, quien el pasado diciembre donó sangre.

“Considero que es importante que las personas vayan a donar sangre porque hoy es por ‘x’ [persona] que lo necesita, mañana puede ser por mí o un ser querido”.

Con extrema limpieza

El especialista explicó que el proceso para donar sangre es seguro y se siguen todas las medidas de seguridad por lo que el donante no debería tener ningún temor para hacerlo.

“Se entiende que hay preocupación del público sobre la seguridad de llegar a Cedars-Sinai para donar sangre, pero les quiero asegurar que hemos implementado varios procesos para su seguridad”, indicó el director.

“Al entrar al hospital, tomamos la temperatura a todos y les damos un cubre boca, todos nuestros médicos usan mascarilla y otras formas de protección, además los asientos y las camas en el centro de donación están separadas para asegurar distancia social adecuada y también limpiamos el lugar con desinfectante varias veces al día”, explicó.

“El centro de donación está aparte de la zona de pacientes y las citas de donación están apartadas para evitar que se amontone la gente”, agregó.

Lanfranco compartió que el proceso fue rápido y seguro y que la pandemia del coronavirus no fue impedimento para ella aportar su granito de arena con el prójimo.

“La pandemia no me detuvo, la clínica donde dono mantiene todos los parámetros de higiene necesarios, hasta por de más, siempre te hacen sentir especial y me hace sentir 120 por ciento segura de que lo que estoy haciendo es lo mejor… Ojalá fueran más las personas, las cuales se tomaran el tiempo para donar”, agregó Lanfranci, de 37 años de edad.

Por su parte, Romero aseguro que el proceso para donar es rápido y seguro y lo más importante es que en 10 minutos y con solo un pellizco se pueden salvar muchas vidas.

¿Donar sangre ayuda a pacientes con COVID-19?

Romero explica que las donaciones de sangre se utilizan para diferentes tipos de pacientes, incluidos aquellos que padecen coronavirus.

“[Dichas personas] pueden tener complicaciones médicas que luego requieren el uso de sangre en su tratamiento. También hay un modo de ayudar a pacientes con coronavirus directamente con donaciones de plasma convaleciente”, indica.

Y explica que cuando alguien se recupera de coronavirus, “es elegible para donar su plasma a pacientes que ahorita están batallando con la enfermedad”, explicó el experto.

Iván Soliz, sobreviviente de COVID-19 compartió las razones por las que decidió donar plasma para ayudar a pacientes que luchan para vencer el coronavirus.

“Lo que me motivó fue mi familia… A nadie le deseo lo que yo pasé, fue horrible y no me gustaría que un ser querido pase por eso, fue lo peor, pero gracias a Dios estoy completamente recuperado”, dijo el joven de 25 años que trabaja como enfermero en un asilo de ancianos.

Soliz hace un llamado a las personas para que se acerquen a donar plasma y poder hacer frente a la crisis que se está viviendo en los hospitales.

“Es muy importante hacerlo para salvarle la vida a los demás, muchos están batallando con esto y si tu plasma le puede dar la oportunidad o esperanza por qué no hacerlo”, asegura.

“Solo les digo que por favor, si pueden [donar] háganlo… Yo trabajo en un hospital y todo está lleno de [pacientes de] COVID-19, no hay plasma”.

El joven explicó que 15 días después de superar la enfermedad y no tener ningún síntoma pueden acercarse a clínica más cercana o a la Cruz Roja para donar.

Es bueno saber que…

Se puede donar a partir de los 17 o 16 años de edad con autorización de los padres.

Los donantes deben pesar por lo menos de 110 libras y estar saludables.

Otro beneficio de donar sangre, es que Cedars-Sinai les da información a los donantes sobre la presencia de anticuerpos de COVID-19, esta información te ayuda a saber si estuviste expuesto al virus en el pasado -aunque aclaran que esto no significa estar inmune.

Para ubicar un lugar dónde donar visita: ceda.rs/2Nd03uI o rdcrss.org/2LviAlB