En vivo: Donald Trump dejó la Casa Blanca

Donald Trump abandonó esta mañana la Casa Blanca, poniendo fin a cuatro años de su polémica presidencia, y sin esperar para completar el protocolo de entrega de mando a su sucesor, Joe Biden.

Se cierra así un gobierno Republicano marcado por los conflictos de poder y las tensiones raciales y verbales que evolucionaron en violencia mortal cuando sus seguidores asaltaron el Capitolio el pasado 6 de enero, en un intento de detener la confirmación electoral del candidato Demócrata, dejando cinco personas fallecidas.

La pandemia del coronavirus, que ayer sumó más de 400 mil muertos en EE.UU., marcó el último año de Trump en el poder y la campaña electoral, lo que lo llevó a cuestionar ferozmente la legitimidad de los resultados por el masivo voto anticipado para evitar contagios.

A sus 74 años, Trump no regresará a Nueva York, su estado natal y residencia habitual. Ahora Florida será la morada para él y sus hijos, en diferentes ubicaciones.

El ahora ex mandatario ya había mudado hace unos años su residencia fiscal de NY a Florida. “A pesar del hecho de que pago millones de dólares en impuestos municipales, estatales y locales cada año, los líderes políticos de la ciudad y del estado me han tratado muy mal”, se quejó en el otoño de 2019.

Trump y su esposa Melania partieron en un helicóptero en la Casa Blanca hacia la base militar Andrews (Maryland) rumbo a Palm Beach (Florida), alrededor de las 8:15 a.m., tres horas antes de la investidura de Biden como el presidente número 46 de EE.UU.

Desde 1992, cuando George H. W. Bush (R) fue derrotado, ningún otro mandatario estadounidense había perdido la reelección. Curiosamente, él fue también el último vicepresidente que luego se convirtió en presidente (1988), hazaña que ahora Biden está repitiendo.

La compañera de fórmula de Biden, la ex senadora Kamala Harris, marcará otro hito hoy, al convertirse en la mujer con mayor rango en el poder ejecutivo en la historia de EE.UU.

