NWS pronostica fuertes lluvias y tres posibles tormentas en California

Las condiciones de sequía habituales en la costa oeste, parecen tener sus días contados ya que un pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología (NWS), asegura que un sistema de lluvias se acerca hacia California cargado de mucho alivio.

De acuerdo a los especialistas, entre tres o cuatro tormentas podrían golpear la costa oeste del país cubriendo con mucha lluvia a California, Nevada y Arizona durante las dos últimas semanas del mes de enero.

A Pacific storm system will bring rain to the desert southwest over the next two days. A Slight Risk for excessive rainfall is in effect tomorrow with 1 to 2" of rain possible across portions of southern Arizona and California and isolated 2 to 3" + in the Peninsular ranges. pic.twitter.com/Jsx3m83b2j

— NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) January 19, 2021