Programa de la Ciudad de Los Ángeles beneficia a pequeñas empresas

Las repercusiones de la pandemia del Covid-19 han alcanzado todos los ámbitos de nuestras vidas. Como resultado de la cuarentena, miles de personas han perdido sus empleos e incontables negocios han tenido que cerrar sus puertas. Y si bien la cuarentena ha resultado en un aumento de las ventas por internet, no todos los comercios estaban preparados para los desafíos, ni contaban con plataformas online para ofrecer sus productos.

Para ayudar a los pequeños negociantes angelinos, el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, anunció en noviembre pasado LA Optimized, un programa gratuito que ofrece a los propietarios de pequeños negocios la oportunidad de crear una plataforma online que les permita el comercio remoto y virtual.

“Alrededor del 40% de los negociantes latinos no tenían presencia online”, indicó Roberto Martinez, Emprendedor Residente, de la ciudad de Los Ángeles designado por Garcetti para ejecutar y supervisar el programa.

Previo a la pandemia del Covid-19 muchos comerciantes no contaban con una presencia virtual y quizás no veían la necesidad de hacerlo. Pero al tener que cerrar las puertas físicas de sus comercios o limitar la capacidad de estos, tuvieron que buscar nuevas oportunidades de modalidad remota para poder sobrevivir. Este año, los ingresos de las pequeñas empresas de California cayeron un 29.3%. Hasta septiembre de 2020 habían cerrado 15,000 empresas en Los Ángeles.

En entrevista con La Opinión, Martínez indicó que hasta el momento se habían inscripto 500 aplicantes. El programa está diseñado para servir a 1,000 pequeños empresarios angelinos durante su primer año de operación, 250 a la vez, cada tres meses. El programa lanzado la semana pasada ya ha seleccionado a los primeros 250 empresarios que serán beneficiados.

Qué ofrece la plataforma

Martínez explicó que el programa cuenta de cuatro partes que incluyen un listado de negocios, una auditoría y optimización, la construcción gratuita de una página web del negocio y la ayuda de un grupo de creativos para desarrollar y promover la marca de la empresa designada.

“Vimos que era importante no sólo enseñarles a los pequeños negociantes, sino también hacerles lo que necesiten. Por ejemplo, al poder figurar en un listado de negocios en particular, pueden establecer nuevos clientes, que de otro modo no conocerían. Lo mismo ocurre con la página web, que les da una presencia digital. El programa se encarga de hacer todo esto, no sólo enseñar, sino hacerlo por ellos, para que los pequeños negociantes puedan recibir más clientes”, explicó el emprendedor residente.

Los interesados pueden elegir entre distintas plataformas que incluyen Google, Facebook, Instagram y Yelp.

Martínez destacó la importancia de que los pequeños empresarios se inscriban en el sitio, porque al hacerlo, automáticamente quedan en una lista y pueden recibir información, herramientas y recursos de las compañías digitales, incluso si no son seleccionados para el programa.

Grieta digital

Martínez cuenta con más de 15 años de experiencia en utilizar herramientas y estrategias digitales para ayudar crecer diversas pequeñas empresas y organizaciones, y es fundador de su propia agencia de mercadeo Braven Agency. Martínez también se desempeñó como entrenador digital para Google. El experto indicó que siempre se interesó en trabajar con pequeños empresarios

“Ahora más que nunca, es necesario cerrar la brecha digital para ayudar a las pequeñas empresas. Estoy emocionado de trabajar con la administración del alcalde Garcetti para liderar programas que aprovechan las alianzas con diversos actores tecnológicos, ONGs y organizaciones comunitarias para ayudar a nuestras empresas locales a crecer y prosperar independientemente del clima económico”, indicó Martínez.

“El Covid-19 ha cambiado todo — la forma en que nos comunicamos, trabajamos, socializamos y compramos. Esto significa que nuestras tiendas de ‘ladrillos y morteros’ necesitan pensar de una manera diferente cómo llegar a sus clientes, promocionar sus bienes y servicios, vender sus productos y prosperar en este tiempo donde hay tanta actividad comercial realizándose en línea”, indicó Garcetti durante el lanzamiento. “Nuestras pequeñas empresas son la columna vertebral de nuestra fortaleza económica, y el programa LA Optimized aprovecha el poder de formar estas alianzas para equipar a las empresas locales con una mayor huella digital y las herramientas necesarias para obtener una ventaja competitiva y liderar nuestra recuperación de la pandemia”.

Y es gratis

¿Cómo ha sido el recibimiento del programa hasta ahora?

Martínez señaló que los pequeños empresarios angelinos habían mostrado gran interés.

“El programa se lanzó la semana pasada y ya tenemos 500 personas inscriptas. Muchos no me creen cuando les ofrecemos los recursos del programa y me preguntan ‘por qué me estás ayudando’”, indicó riendo.

Si estás interesado o interesada en saber más sobre el programa o necesitas más información puedes visitar https://smrts.co/la-optimized/