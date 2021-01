Amazon quiere ayudar a Biden a vacunar a 100 millones de estadounidenses en los primeros 100 días de gobierno

Tan pronto como asumió Joe Biden la presidencia de los Estados Unidos, Amazon se puso a la orden para apoyar a la nueva administración en la distribución y aplicación de vacunas contra el Covid-19 y alcanzar la cifra de 100 millones en los primeros 100 días de gobierno.

A través de una carta firmada este miércoles, Dave Clark, jefe minorita de Amazon, explicó que la compañía y su subsidiaria Whole Foods tienen un acuerdo con un proveedor de atención médica ocupacional de terceros con licencia para administrar vacunas en las instalaciones de Amazon.

Letter to @POTUS: “Amazon stands ready to assist you in reaching your goal of vaccinating 100 million Americans in the first 100 days of your administration.” pic.twitter.com/bH6y6IZZEW

— Amazon News (@amazonnews) January 20, 2021