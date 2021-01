El condado de Los Ángeles sobrepasa 15,000 muertes por COVID-19

El condado de Los Ángeles anunció el sábado 267 nuevas muertes relacionadas con COVID-19, lo que elevó el número de muertes por coronavirus del condado a más de 15,000.

Hasta el sábado, 15,162 residentes del condado de Los Ángeles habían perdido la vida a causa del coronavirus.

Las advertencias de los funcionarios de salud pública sobre un aumento en las festividades se hicieron realidad, ya que el condado ha informado de más de 5,000 nuevas muertes desde el 30 de diciembre, lo que significa que el número de muertos aumentó en un 50% en aproximadamente tres semanas y media, reportó NBC Los Angeles.

COVID-19 Daily Update: January 23, 2021 New Cases: 10,537 (1,064,537 to date) New Deaths: 269 (15,162 to date) Current Hospitalizations: 6,881 pic.twitter.com/93kMxFh6qU

“Deseamos curación y paz a todos los que están de luto por la pérdida de un ser querido por el COVID-19”, dijo la directora del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, Barbara Ferrer, en un comunicado.

“Muchas personas continúan propagando este virus y, trágicamente, ahora más de 15,000 personas han muerto por COVID-19 en el condado de Los Ángeles. Si bien estamos viendo algunos datos positivos en casos nuevos y hospitalizaciones diarias, estamos lejos de estar fuera de peligro. Es de vital importancia que reduzcamos la propagación de COVID-19 para descomprimir la tensión en nuestro sistema de atención médica y salvar vidas. Continúe cumpliendo con todas las medidas de seguridad para protegerse a sí mismo y a los demás: quedarse en casa tanto como sea posible, usar una mascarilla , evitar reuniones, mantener la distancia y lavarse las manos con frecuencia “.

El condado también informó el sábado 10,537 casos nuevos, lo que eleva el total de casos confirmados a 1,064,887 desde que comenzó la pandemia.

L.A. County Exceeds 15,000 COVID-19 Deaths; Cases of Multisystem Inflammatory Syndrome in Children (MIS-C) Increase. Public Health Reports 269 New Deaths and 10,537 New Confirmed Cases of COVID-19 in Los Angeles County . View: https://t.co/taiHKbp2Ed pic.twitter.com/WqPKfi61BR

— LA Public Health (@lapublichealth) January 23, 2021