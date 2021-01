Este domingo se conocerá el duelo del Super Bowl: Green Bay y Kansas City son favoritos

Con un histórico duelo de leyendas vivientes que se antoja épico y un equipo que ha resurgido tres décadas más tarde intentando detener a una posible dinastía, se llevarán a cabo este domingo los juegos de campeonato de la NFL.

Para cuanto todo acabe alrededor de las 10 de la noche del Este, conoceremos a los equipos que jugarán el Super Bowl LV el 7 de febrero en Tampa.

Domingo, 3:05 pm Este/12:05 Pacífico, TV: FOX

Primero se jugará el partido por el campeonato de la Conferencia Nacional en Lambeau Field, con el enfrentamiento entre el hombre considerado el mejor quarterback de la historia y el mariscal más completo de los últimos tiempos: Tom Brady vs. Aaron Rodgers.

Será la primera vez que ellos se enfrenten en playoffs, algo que ahora es más viable por estar en la misma conferencia. Y mientras el quarterback de primer año en los Buccaneers tiene toda la experiencia del mundo en partidos de este calibre -será su Juego de Campeonato No. 14-, la mayoría de su equipo no tiene mucho recorrido en partidos de enero.

#Packers Forecast: Snow showers will be winding down after kickoff on Sunday at Lambeau Field in Green Bay. Otherwise lots of clouds and a bit chilly with temps in the 20s. Catch the game on FOX WZAW starting just after 2 PM Sunday. #GoPackGo #TBvsGB pic.twitter.com/GNg8gwakUU

