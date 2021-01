VIDEO: Patrick Mahomes sale conmocionado y pone en duda su participación en la final de conferencia

Los Kansas City Chiefs vencieron en la ronda divisional a los Cleveland Browns por un marcador de 22-17, convirtiéndose en el primer equipo que disputará tres finales de conferencia consecutivas como local en toda la historia de la AFC. Sin embargo, las emociones son agridulces para el equipo de Misuri que perdieron a su quarterback y estrella Patrick Mahomes en el tercer cuarto.

Patrick Mahomes is headed to the locker room after taking this hit.

El incidente sucedió durante una jugada de tercera oportunidad y 1 yarda por avanzar, Mahomes intentó correr por el costado derecho del campo para conseguir el primer intento, sin embargo, fue detenido por el apoyador Mack Wilson, quien lo derribó en la yarda 48 de Kansas City. Mahomes intentó levantarse después del impacto, pero era evidente el mareo y la mirada perdida del quarterback que ni siquiera podía caminar.

Prayers to @PatrickMahomes . I pray you back next week! Go be great like you have been! 🙏🏾❤️

— Mack Wilson (@5mackwilson1) January 17, 2021