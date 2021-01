Lady Gaga y la historia detrás del grupo de Facebook que crearon sus ex compañeros para hacerle bullying

Lady Gaga ha formado una gran carrera artística tanto en la música como en el cine. Sin embargo no todos creyeron en su talento en un principio. Ejemplo de ello es la historia del supuesto grupo de Facebook creado por los ex compañeros universitarios de la cantante llamado “Stefani Germanotta, nunca serás famosa”, y si no conoces la historia aquí te la contamos.

Desde hace un par de años circuló a través las redes sociales algunas capturas de pantalla de una página en Facebook creada para recordarle a Stefani Germanotta, mejor conocida como Lady Gaga, que jamás llegaría a ser alguien. El grupo cerrado era utilizado para burlarse de las pequeñas presentaciones que tenía en Nueva York.

When Lady Gaga was in university, there was a Facebook group called “Stefani Germanotta, you’ll never be famous” and now she is the FIRST woman in history to win an Oscar, Grammy, BAFTA and Golden Globe all in the same year. pic.twitter.com/UHMDQR84G4

— Majd (@majdgeorge98) February 25, 2019