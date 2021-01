Robert Plant, el excantante de Led Zeppelin es fan de Raúl Jiménez y le mandó un regalo

No cabe duda que Raúl Jiménez tiene muchos fans, pero hace poco llamó la atención el nombre de uno de ellos: Robert Plant, el exvocalista de la legendaria banda Led Zeppelin, quien le envió un regalo y sus mejores deseos para su pronta recuperación.

El futbolista del Wolverhampton fue quien reveló esta información al compartir en una historia de Instagram las imágenes del tremendo obsequio que le llegó de parte de la estrella de rock: un disco firmado y un breve, pero emotivo mensaje.

“Vamos Raúl, eres una gran inspiración. Recupérate”, escribió el astro de la música en el arte del disco, donde también plasmó su firma.

Por su parte, el futbolista correspondió el detalle con un agradecimiento: “Es un honor. Gracias por tu apoyo”, y etiquetó al cantante.

Aunque desafortunadamente aún no hay una fecha definida para el regreso a las canchas del delantero mexicano, se sabe que su recuperación marcha a buen ritmo, ya que hace unos días su DT reveló que ya está trotando y haciendo ejercicio físico en el gimnasio.

Raul Jimenez is improving. "He has started jogging," confirmed Nuno. "He's doing some physical work already in the gym – treadmill – he's getting better." No timeframe on when the striker could return but it is hoped that he can rejoin the group soon. #Wolves @EmiratesFACup

— Ben Dinnery (@BenDinnery) January 21, 2021