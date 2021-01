California extiende la prohibición de desalojos por impago de rentas hasta el mes junio

Este lunes llegó el alivio para miles de familias que podrían estar al borde del desalojo a finales del mes, tras el anuncio de la gobernación de California sobre la extensión de la prohibición de desalojos hasta finales del próximo mes de junio.

En principio, la prohibición de desalojos emitida en California terminaba el 31 de enero, pero el gobernador Gavin Newsom aseguró este lunes que dicha se extendió hasta el 30 de junio de 2021.

“El COVID-19 continúa devastando comunidades a lo largo del estado y muchos californianos están a un cheque de perder sus casas”, asegura el comunicado de la gobernación justificando la extensión de la protección para miles de californianos impactados por la pandemia.

California’s families need protections NOW from eviction.

Today we’re announcing an agreement to extend eviction moratorium through 6/30.

We’re ensuring that up to $2.6 billion in renter aid is administered quickly & equitably. #CaliforniaForAll https://t.co/g0xR3SYasv

— Office of the Governor of California (@CAgovernor) January 25, 2021