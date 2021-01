Francisca Lachapel confirma que sí está embarazada

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Tal como te lo dijimos en exclusiva a principios de año, Francisca Lachapel está cumpliendo su tan anhelado sueños: está embarazada.

La propia dominicana lo confirmó esta mañana en ‘Despierta América’ cuando le compartió la feliz noticia a sus compañeros de show y al público de esta manera:

Primero mostraron un video en donde se la ve a Francisca y su esposo contando la noticias, hablándole al bebé que viene en camino: “Mi amor hoy es un día muy especial porque tu papá y yo anunciamos que vienes en camino”, comenzó diciendo.

“Esta es tu primera foto, ya te dijimos que te amamos mucho, queremos agradecer a la gente por todas sus oraciones, por sus buenos deseos y se que le van a dar tanto amor como a mí, gracias por ser parte de esta nueva aventura”, siguió.

Ya en el estudio, junto a todos sus compañeros llorando con la noticia, Lachapel aseguró que se tardó en contarlo porque quería proteger a su bebé, y que cuando el doctor le dio ‘luz verde’, lo primero que hizo fue quererlo compartir con su familia y con el público.

“La felicidad no se puede poner en palabras cuando uno recibe una noticias como esas, yo se que muchos se lo imaginaban, lo soñaron, otros hasta me hicieron bullying… Uno cuando recibe la noticia de que va a ser mamá se lo quiere gritar a todo el mundo, yo siento que lo que hice fue proteger a mi bebé, hasta que me doctor me diera luz verde, porque los primeros meses son delicados. Hoy con con el corazón en la mano les comparto que mi sueño más grande se va a hacer realidad: voy a ser mamá”.

Desde el departamento que comparten, también habló Francesco, el futuro papá y dijo lo siguiente:

“Estamos muy orgullosos de compartir la noticia con todos, y gracias por su apoyo. Es una bendición tan grande que solamente puedes dar las gracias a Dios… Muy feliz, y esa felicidad sigue creciendo cada día”.

Otra que también participó de este momento tan mágico para Francisca, fue su mamá, quien desde República dominicana contó que aunque está feliz, se puso un poco brava ya que, como veía que se publicaba si estaba embarazada, le preguntaba a su hija y ella se lo negaba. Fue recién hace una semana que doña Diva supo de que venía un nieto o nieta en camino.

“Muy feliz, muy contenta, tenía ese anhelo de que ella hiciera crecer a su familia… Cuando me di cuenta me enojé un poquito porque me lo dijo hace una semana”.

Francisca y su esposo Francesco Zampogna, serán ambos padres por primera vez y es algo con lo que soñaban casi desde que se conocieron, de hecho, en una pieza que hizo Astrid Rivera en año pasado en el show, en donde todos debían compartir sus sueños, el de ella fue claro: ser mamá.

Recordemos que al fines del 2020 la presentadora del show matutino de Univision nos sorprendió con la noticia de que, aunque su boda en Italia había tenido que posponerse por la pandemia, llevaba ya un año casada, por lo civil, con Zampogna.

La sospechas de que podía estar embarazada no comenzaron con el anuncio de que ya estaba casada, sino por la forma en como empezó a vestirse, a posar y en especial, porque se quitó las extensiones, se dejó de teñir el cabello, y la belleza en su rostro delataban que una criatura estaba creciendo en su vientre. ¡Felicidades Francisca y Francisco!