Hay amores que no se olvidan: Karim Benzema dejará al Real Madrid porque quiere volver a su ex equipo

Desde que Cristiano Ronaldo abandonó el barco Del Real Madrid han pasado muchísimas cosas, pero una ha sido la única constante: Karim Benzema es el máximo referente en ataque del equipo merengue.

El delantero francés de 33 años ha cumplido cabalmente con la asignación y también con la cuota goleadora desde que se fue CR7, 27 goles la temporada pasada y 30 en la 2018-2019, en este curso lleva paso para estar a esa altura, pues lleva 15 anotaciones prácticamente en el ecuador de la temporada.

¡ATENCIÓN, REAL MADRID!#CentralFOX El exagente de Karim Benzema ha asegurado que el delantero francés sueña con regresar al Olympique Lyon, club en el que se presentó como futbolista profesional https://t.co/7InTTXzF5s — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) January 26, 2021

Pero parece que el romance entre Benzema y el equipo merengue está por terminar y según información del Diario Sport, el hijo pródigo está listo para volver a Lyon, su ciudad y también al club de sus amores donde todavía puede dar un par de años al máximo nivel para buscar cosas importantes.

“En sus sueños está el de volver a Lyon y hacer grandes cosas. Portar el brazalete de capitán con los jóvenes puede ser mágico” declaró a Inside Goes su ex agente y buen amigo, Karim Djaziri y eso no es todo:

Lyonnais ce soir vous pouvez rendre fiers et heureux toute une ville on est tous derrière vous ! Et Tino continues de réaliser tes rêves ! 💪🏼#ASSEOL #TeamOL #Derby pic.twitter.com/W1UZA6tAwX — Karim Benzema (@Benzema) January 24, 2021

“Está dividido entre dejar el mejor club del mundo y volver a Lyon, es una cuestión de tiempo”,subrayó, dejando claro que su mente y su contrato están con el Madrid, pero su corazón con el Olympique Lyonnais.