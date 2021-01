La cadena Chick Fil-A introduce nuevo sándwich picante pero solamente para restaurantes en Houston

TEXAS – Las filas en los restaurantes de la cadena Chick Fil-A es algo común en los diferentes sectores de Houston.

Los amantes de los sándwiches de pollo frito que visitan los 101 establecimientos ubicados en la cuarta ciudad más grande del país ahora tendrán una nueva opción en el menú.

La reconocida cadena anunció el estreno de una nueva versión de su sándwich de pollo picante, pero por ahora solamente sus clientes de Houston podrán saborear el “Grilled Spicy Deluxe Sandwich”.

New year, new spicy twist on grilled. Introducing the Grilled Spicy Deluxe Sandwich. Available for a limited time. https://t.co/31NGEk2lIp

— Chick-fil-A, Inc. (@ChickfilA) January 25, 2021