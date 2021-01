Sentido homenaje a Kobe Bryant afuera del Staples Center a un año de su muerte

Luego de que los Lakers decidieran que no habría homenaje para Kobe Bryant en su aniversario luctuoso, debido a la pandemia y a que no consideran que sea algo que se deba festejar, algunos fanáticos sí se dieron cita cerca del Staples Center para recordar a su ídolo.

Tal es el caso de Johnny Anderson, quien se presentó desde muy temprano en las cercanías del recinto donde juegan los Lakers para rendirle un tributo especial a Kobe y a su hija Gianna Bryant, quienes fallecieron, junto con otras 7 personas, al caer su helicóptero en Calabasas, California.

El fanático originario de Riverside demostró su admiración a “Black Mamba” montando una estructura de madera y cartón en la que se puede leer en letras gigantes, coloreadas con negro y los tonos del uniforme de los Lakers, “Los extrañamos Kobe y Gianna”, donde además agregó brillos y en la parte alta del monumento las impresiones de los jerseys que ambos utilizaron con sus respectivos equipos, con los números que los representaban: a Kobe el 24 y a Gianna el 2.

Today marks one year to the day that #Lakers star #KobeBryant was killed in a helicopter crash, along with his daughter and 7 others. Johnny Anderson of Riverside put this memorial together near #StaplesCenter . @KNX1070 pic.twitter.com/X5zcuOodXV

En la parte superior, en el área del centro, aparecen las figuras de ambos, caminando sobre nubes y con alas sobre la espalda. Del lado derecho se incluyen frases muy emotivas: “Siempre estarán en nuestros corazones” y “Aquellos a quienes amamos no se van, ellos caminan junto a nosotros todos los días”.

Fans of #Lakers star #KobeBryant still find it hard to believe he’s gone. A Riverside man arrived at #StaplesCenter early this morning to honor Kobe and his daughter…who died with 7 others in a helicopter crash exactly a year ago in #Calabasas. @KNX1070 pic.twitter.com/TroCtZwPry

— Jon Baird (@KNXBaird) January 26, 2021