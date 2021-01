Target dará $500 dólares de bonus a sus empleados

Target anunció el lunes que recompensará a todos los empleados de la compañía con bonos de $500 dólares por su trabajo durante la desafiante pandemia de COVID-19.

“Estamos dando las gracias a 375,000 de los miembros de nuestro equipo con un bono de $500 dólares en el nuevo año”, tuiteó la empresa.

“Estamos muy orgullosos de nuestro equipo. Son el corazón y el alma de Target, se muestran unos a otros y a nuestros clientes, y hacen de Target un lugar seguro y fácil para comprar y trabajar”, se lee en el comunicado. “Y nunca antes su dedicación, resistencia, cuidado y compasión han sido más apreciados que durante la pandemia”.

La corporación minorista entregará bonificaciones a los trabajadores de tiendas, centros de distribución, oficinas centrales en un esfuerzo por mostrar gratitud. Además, los directores de tienda, los líderes de equipos ejecutivos y los líderes de centros de distribución asalariados recibirán bonificaciones que van de $ 1,000 a $ 2,000 dólares.

