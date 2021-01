Agenda de eventos: actividades online para toda la familia

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Esclavitud en México

El profesor de historia y artista mexicano Noé Martínez, junto con la curadora invitada, Ruth Estévez, tendrán la charla virtual A Historical Lens on Noé Martínez: The Homeland of the Images, que es acerca de la historia de la esclavitud en el siglo 16 en México. Durante este evento, Martínez explicará cómo este tema inspiró su exhibición The Homeland of the Images, que se encuentra en el Orange County Museum of Art, que estará a la vista una vez que esta institución abra sus puertas.

En The Homeland of the Images, Martínez se enfoca en las repercusiones del pasado colonial en México. La muestra se centra en la poco conocida historia de los africanos que los españoles esclavizaron en la región de la Huasteca durante el siglo 16. La instalación consiste en dibujos tipo collage montados en estructuras de madera que emulan el reducido espacio otorgado a cada cuerpo a bordo de los barcos para esclavos. Los dibujos y los elementos de collage juntos presentan una complicada y poética representación de su historia. Los poemas visibles en la parte de atrás de los dibujos evocan aún más una sensación de pérdida así como miedo a un futuro que incluye olvidar una identidad cultural pasada. Sábado 1 pm, hora del Pacífico. Hacer reservación para obtener detalles de cómo acceder a la charla. Informes ocma.art.

Festival en el acuario El Aquarium of the Pacific de Long Beach, California, presenta su décimo octavo evento anual Festival of Human Abilities, una celebración que resalta los talentos y las habilidades de las personas con discapacidades. En esta ocasión este festejo será de forma virtual, y se transmitirá en vivo desde el acuario. En el programa están incluidos bailarines, músicos y artistas de otras disciplinas. Además de música en vivo y danza, se verá buceo scuba para personas de todas las habilidades, incluso las que usan silla de ruedas. El acuario entregará el Glenn McIntyre Heritage Award a Infinite Flow Dance a las 3:15 pm, hora del Pacífico. El programa tendrá lugar el sábado de 10 am a 3:30 pm, hora del Pacífico. Gratis. Informes aquariumofpacific.org. Jazz desde Nueva York

El Jazz Lincoln Center continúa con su festival virtual Rooted in The Blues, en el que participan músicos de blues, jazz y gospel. Los conciertos se transmiten en vivo –y después se pueden ver “on demand”– desde el Dizzy’s Club, del Lincoln Center.

En esta ocasión se transmitirá Damien Sneed & Friends: An Evening of Blues and Gospel. Damien Sneed es un pianista, vocalista, organista, compositor, conductor, arreglista, productor y educador en artes cuyo trabajo abarca múltiples géneros. Ha trabajado con leyendas de jazz, música clásica, gospel, pop y R&B, incluyendo a Aretha Franklin, Jessye Norman, Wynton Marsalis, Stevie Wonder, Diana Ross, Marvin Sapp, Richard Smallwood y J-Nai Bridges. El programa de esta noche explora las intersecciones entre el blues y el gospel. Hoy 7:30 pm, hora del Este. Boletos $10. Informes jazz.org.

Foro de arte

Art 4 [CHANGE] es un foro virtual que celebrará a los artistas y el papel que juega el arte callejero en el avance de la justicia social y la erradicación del racismo en contra de las personas negras. Incluye la participación de artistas, música y narrativa. El legado del arte en las calles de Los Angeles está ligado a la justicia social, particularmente en comunidades de minorías que tienen una historia rica en el uso del arte público como una manera de reclamar y motivar a que se escuchen sus voces.

El programa, patrocinado por el Committee for Greater LA, también celebrará el importante papel que han tenido las mujeres en el movimiento activista. En la parte musical participan Linafornia y Jimetta Rose. En la conversación sobre racismo participan Claudia Peña, Kamal Sinclair y Addy González Rentería; estará moderada por Betty Ávila, directora ejecutiva de Self Help Graphics and Art. En la sesión de preguntas y respuestas de Womxn Leading the Charge for Change participan las muralistas Karina Vásquez (en la foto) y Nychole Owens; modera Betty Ávila. Lunes de 12 a 1:15 pm, hora del Pacífico. Gratis; es necesario registrarse con antelación para participar en la videoconferencia, que se efectuará a través de Zoom. Informes nogoingback.la.

Danza desde el auto

A pesar de la distancia social, es posible celebrar la energía, la vitalidad y la pasión de la danza, como sucederá con el Dance Camera West Festival, que regresa este año con un festejo que se podrá disfrutar este fin de semana desde el auto.

El Dance Camera West Drive–In–Best of the Festival consiste en la proyección de filmes de danza que van desde los que se hicieron en paisajes abiertos hasta los se elaboraron en casa, todos reflejando los tiempos que se están viviendo con el covid-19. Este evento es una forma de experimentar los espacios exteriores de nuevas maneras y desde distintos puntos de vista; fueron elegidos de entre 260 propuestas de más de 35 países. Es una bienvenida al interior de la experiencia del confinamiento de los artistas. El Programa A se presenta el sábado a las 5:30 pm, y el domingo a las 8 pm, y el Programa B es el sábado a las 8 pm y el domingo 5:30 pm. Boletos para un programa $45 por auto; $80 ambos programas. Habrá un número limitado de boletos a $10 para estudiantes con identificación. El evento tendrá lugar en el Bundy Campus del Santa Monica College (East Parking Lot, 3171 S. Bundy Dr., Santa Monica). Informes thebroadstage.org.