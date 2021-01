Emotet: cómo desmantelaron el botnet “más peligroso del mundo”

En una operación conjunta efectuada por varios países, la policía ha incautado miles de computadoras que pertenecían a una de las redes de piratería más peligrosas del mundo.

Se trata de la red de bots Emotet, una de las más importantes de la última década y responsable del malware (programa malicioso) del mismo nombre.

A través de archivos adjuntos enviados en correos electrónicos, Emotet obtenía acceso a las computadoras de las víctimas y luego lo vendía a delincuentes que instalaban softwares maliciosos aún más peligrosos.

En la operación trabajaron los cuerpos policiales de varios países de la Unión Europea, además de Canadá, EE.UU, Reino Unido, Ucrania, la Oficina Europea de Policía (Europol) y la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust).

La Europol la ha descrito como “una de las redes de bots más importantes de la última década” y una de las principales “abrepuertas” de sistemas informáticos en todo el mundo.

“Una vez que el acceso no autorizado era establecido, se vendía a otros grupos delictivos de alto nivel para implementar más actividades ilícitas, como el robo de datos y la extorsión a través de ransomware (programas usados para secuestrar información y luego pedir dinero a cambio de liberarla)”, explica la policía europea en un comunicado.

