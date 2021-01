Tras dos meses de restricciones, desde este viernes regresan los restaurantes al aire libre en Los Ángeles

Desde el pasado 25 de noviembre de 2020, el condado de Los Ángeles prohibió a los restaurantes sentar comensales al aire libre en sus instalaciones, obligándolos a operar solo con comida para llevar o a través de servicios de entregas a domicilio, pero eso ha llegado a su fin esta semana.

Después de dos meses el condado permitirá desde este viernes las operaciones al aire libre de restaurantes, luego de que la curva de contagios de coronavirus disminuyera considerablemente, tras varias semanas fijando nuevos récords de muertes y contagios. Los datos de la pandemia en el condado, el cual sigue siendo el epicentro de la enfermedad en Estados Unidos, revelan que en un año se han infectado 1,097.941 personas en Los Ángeles de las cuales han muerto 16,107.

LA County is moving swiftly to align its Health Officer Order with guidance issued today by the state of CA. Key sectors will be able to reopen immediately.

By Friday, the County anticipates the reopening of more key sectors—including outdoor dining. https://t.co/IUgBzs3Orl pic.twitter.com/dbrYwMQwZF

— Los Angeles County (@CountyofLA) January 26, 2021