Seis personas vandalizaron el letrero de Hollywood y la Policía de Los Ángeles los arrestó

El popular letrero de las montañas de Hollywood fue vandalizado el pasado lunes cerca del mediodía luego de que al menos seis personas cambiaran dos letras del popular aviso de las colinas usando una enorme lona.

El grupo conformado por cinco hombres y una mujer, cambió las letras “W” y “D” del anuncio por dos letras “B”, para hacer que se leyera “Hollyboob” en vez de Hollywood.

De acuerdo a información difundida por NBC, los vándalos le habrían dicho a la Policía que el cambio en la letras era para enviar un mensaje de apoyo y concientizar en torno al cáncer de mama, ya que la palabra “Boob” se usa en el lenguaje popular estadounidense para referirse a los senos femeninos.

A few hours ago, a group attempted to vandalize the Hollywood sign. Los Angeles landmarks are precious to those of us @LAPDHollywood and this was way uncool (not to mention the terrain is quite steep & dangerous). Hollywood patrol officers have arrested all six individuals.

— Captain Steve Lurie (@LAPDLurie) February 1, 2021