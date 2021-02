El Orange County destinará $66 millones de dólares para ayudar a sus residentes a pagar las rentas atrasadas

El condado californiano de Orange anunció el domingo un nuevo programa de asistencia económica para el pago de la renta que estará recibiendo solicitudes desde este mismo 1 de febrero a través de la página oficial del Programa de Emergencia de Asistencia para la Renta.

Las autoridades locales aseguraron que el condado cuenta con más de $65.5 millones de dólares para financiar al programa de ayuda económica que dará apoyo a:

-Hogares que puedan demostrar que está en riesgo su estabilidad y podría perder la vivienda por impago de renta o servicios

-Que el ingreso familiar combinado sea menor al 80% del ingreso promedio del área

“Los arrendatarios de Orange County han tenido que cargar con un enorme peso encima durante la pandemia. Esta asistencia para la renta ayudará a los miembros más vulnerables de la comunidad a permanecer en su casa y sentirse un poco más seguro en medio de esta crisis”, aseguró el director de la Junta de Supervisores del condado, Andrew Do.

