Agenda de eventos: diversión para toda la familia

Cine con tinte dominicano

Esta semana, el Caribbean Cultural Center African Diaspora Institute presenta en su serie Afro-Picks el trabajo de la cineasta afrodominicana residente de El Bronx, Loira Limbal, quien hablará de su documental “Through the Night”.

Esta serie destaca a cineastas emergentes así como los filmes que han producido las comunidades de la diáspora africana. Cada programa selecciona fragmentos de una película y examina escenas y momentos específicos de los trabajos más sobresalientes de los cineastas. Las charlas permiten a los realizadores compartir de una manera profunda narrativas específicas que sirven como fundamento de su visión como narradores. En su documental, Limbal explora el costo personal de la economía moderna a través de las historias de dos madres trabajadoras y de una niñera cuyas vidas se entrelazan en un centro de cuidado infantil que ofrece servicios las 24 horas. La charla se transmitirá en vivo el viernes en cccadi.org y en todas sus redes sociales. Gratis. 7 pm, hora del Este. Informes cccadi.org.

Danza de Brasil

Pássaro Distante es una pieza dancística de Cassi Abranches, coreógrafa de la São Paolo Companhia de Dança y de Grupo Corpo. En ella participan como bailarines Luís Fernando, Jovani Furlan, Luanna Gondim y Maitê Nunes, quienes cuando comenzó la pandemia se reunieron en su ciudad natal, Joinville, en Brasil, para bailar juntos en un lugar que por su tranquilidad permite la autoexaminación contemplativa.

La pieza, captada en una obra fílmica, es presentada como parte del programa Films.Dance, del Younes and Soraya Nazarian Center for the Performing Arts y el Wallis Annenberg Center for the Performing Arts. Esta serie incluye novedosos trabajos de cine en uno de los proyectos internacionales de danza más ambiciosos que se hayan realizado nunca. Involucra a más de 150 artistas de 52 ciudades en 25 países. La música de Pássaro Distante es original de Andrei Martinez Kozyreff, Ju Strassacapa y Malu Magri, miembros de Francisco, el Hombre, grupo nominado a un Latin Grammy. Se podrá ver el lunes, 7 pm, hora del Este, en el sitio films.dance. Gratis. Informes films.dance.

Fiesta en la LA Phil

Celebridades como Julie Andrews, Common, Katy Perry, Natalie Portman, Carlos Vives y Yuja Wang participan en Icons on Inspiration – Music and Musing By Gustavo Dudamel and Special Guests, un evento musical en línea que busca recaudar fondos para la Los Angeles Philharmonic.

Estos artistas compartirán con Dudamel la música que los inspira, y además estará lleno de momentos tras bambalinas, en los que mientras la audiencia observa, la orquesta estará tocando piezas espectaculares. El público echará un vistazo a las conversaciones íntimas entre Dudamel y estos invitados especiales. Los fondos recaudados serán para sustentar el trabajo continuo de la Los Angeles Philharmonic así como de sus músicos. Habrá un show en vivo con la pianista Yuja Wang y con la soprano Liv Redpath. Sábado 6 pm, hora del Pacífico. Gratis. Informes laphil.com/icons.

Serie de arte en el LA Park

La serie digital del Music Center, For the Love of L.A., celebra la creatividad de Los Angeles y brinda apoyo a los artistas angelinos que se desempeñan en las disciplinas de música, danza, cultura visual o otras.

En su primera temporada, esta serie proporcionó a más de 35 artistas de la ciudad una plataforma para expresar sus puntos de vista de Los Angeles que son relevantes y que reflejan los tiempos actuales. En esta temporada, el Music Center presenta nuevos trabajos de arte a través de videos, fotografías, danza, teatro y escritura creativa. El nuevo arte se presenta cada semana en las redes sociales del Music Center y del Music Center Offstage, la plataforma virtual de la organización que ofrece programación recientemente curada. Cada martes se podrán ver artistas nuevos; la serie durará de 13 semanas. Ahora están disponibles los trabajos del titiritero Edward Torres, el Los Angeles Fusion Dance Theater, JazzAntiqua, Rangoli y otros. Gratis. Informes musiccenter.org.

Regresa LA First Fridays

La serie virtual First Fridays: L.A. at the Intersections, del Natural History Museum of Los Angeles County, busca conectar a las audiencias con conversaciones y música. Esta semana inicia con la participación de la DJ de la estación de radio angelina, KCRW, Novena Carmel, quien abrirá la sesión.

Mientras se escucha la música de esta DJ, los “asistentes” pueden preparar un coctel bajo la guía de Elle Nucci. Luego, habrá una conversación en vivo alrededor del tema Solace in Science –consuelo en la ciencia–, moderada por el neurocientífico y comunicador de ciencia, el doctor Yewande Pearse, anfitrión del podcast Sound Science. Luego de la charla, participa con su rock indie y pop electrónico, Vagabon, el nombre artístico de la cantautora camerunesa Laetitia Tamkodance (en la foto). Viernes de 6 a 8 pm, hora del Pacífico. Es necesario hacer reservación para participar. Gratis. Informes nhmlac.org.

Cocina con LACMA

El Los Angeles County Museum of Art invita a reconocidos chefs e historiadores culinarios a enseñar recetas relacionadas con las obras de arte del museo. En esta ocasión, la anfitriona de Cooking with LACMA será Jocelyn Ramírez, de Todo Verde, una compañía mexicana de comida a base de plantas. Cocinará en vivo una receta inspirada en “Cocos gimientes”, una pintura de la artista mexicana Frida Kahlo.

El programa comenzará con una presentación del trabajo de Kahlo, así como otros que muestran a la pintora en la colección de LACMA, por parte de la educadora del museo, Vivian Lin. Luego, la chef mostrará paso a paso cómo hacer el flan vegano de coco. La lista de los ingredientes está disponible en la página del museo. Se pueden hacer preguntas a la chef mientras se prepara el postre. Es necesario registrarse con anticipación para participar en esta actividad. Martes 6 a 7:30 pm, hora del Pacífico. Gratis. Informes lacma.org.