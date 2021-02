VIDEO: “Gullit” Peña fue presentado con el FAS de El Salvador y se comprometió a buscar el campeonato

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Este jueves el “Gullit” Peña fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo del Club Deportivo TAS, de la primera división de El Salvador, en una ceremonia con algunos elementos de la prensa, donde también se dio a conocer la nueva vestimenta que el equipo utilizará durante el próximo torneo.

Carlos Peña, quien fue campeón de la Copa MX con Chivas y Necaxa, así como bicampeón de la Liga MX con León, llegó al equipo cuscatleco ofreciendo aportar toda su experiencia y su entrega para conseguir un título.

“Es un comienzo muy importante para mi carrera y espero darle muchas alegrías a la gente del FAS. Siempre me he caracterizado de no conformarme con nada y ojalá podamos bordar una estrella más en este gran escudo”, expresó en su primer discurso como integrante del equipo.

Acto seguido, el presidente del club, quien encabezó la ceremonia de presentación, mostró la nueva piel del FAS y la camiseta con el dorsal 27 que ocupará el mexicano, quien de inmediato se enfundó la casaca y reveló qué lo motivó a enrolarse en el club.

“Sé que es un fútbol difícil y muy complicado. Sé que tengo que estar al 100% con el entrenador que toma las decisiones de meterme al campo. Me motivó el trato que me dio el señor presidente, la gente que a pesar que no me conocía en persona me daba la bienvenida por rede sociales, me toman como uno más de su familia y los retos que tiene este gran club de El Salvador para hacer las cosas bien por acá”, contó.

“Vengo preparado física y mentalmente para hacer grandes cosas en El Salvador con este gran club. Gracias a Dios he andado en varios equipos importantes y toda esa experiencia la deseo compartir con los demás jugadores. Ahora me enfoco en esta gran institución, estoy comprometido y esperamos dejar una o varias estrellas bordadas acá“, concluyó, antes de partir rumbo a su primer entrenamiento con el equipo.