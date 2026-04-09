George Santos, sexto miembro de la Cámara de Representantes en ser expulsado, anuncia que será padre

George Santos, controversial exrepresentante republicano que evadió una larga condena en prisión gracias a un indulto concedido por el presidente Donald Trump, dio a conocer que debutará como padre de un bebé.

El político de 37 años continúa en el radar de la ciudadanía neoyorquina debido a que sólo permaneció 84 días de los 87 meses que le aguardaban en la Institución Correccional Federal (FCI) de Fairton, institución correccional federal de seguridad media situada en Fairton, Nueva Jersey, en el condado de Cumberland.

En su momento, el Comité de Ética de la Cámara de Representantes reveló que Santos había utilizado fondos de campaña para efectuar excesivas compras personales incluida ropa de lujo, Botox y suscripciones a OnlyFans. Todo ello para darse una vida rodeado de glamour.

Aunque al principio el exrepublicano negó las acusaciones que pesaban en su contra, después terminó por aceptar ser culpable de 23 cargos, entre los cuales destacan fraude electrónico y robo de identidad.

Condenado por la jueza Joanna Seybert, la única opción para acceder a su libertad era a través de obtener un indulto del presidente Trump, lo cual consiguió en octubre pasado.

George Santos aceptó haber abusado de la confianza de varios de los ciudadanos que le apoyaron su campaña. (Crédito: Pablo Martínez Monsiváis / AP)

Desde entonces, sus apariciones en público no han sido tan recurrentes, pero eso podría a cambiar muy pronto, sobre todo por el sorpresivo anuncio de que el siguiente año nacerá su primer hijo.

“El año que viene seremos padres y estamos muy ilusionados con todos los preparativos, como asegurarnos de tener todo listo. Y, ya sabes, los fondos para la universidad, el fondo para imprevistos, todo eso. No obstante, lo más importante es cómo vamos a educar a nuestros hijos. Es una conversación que estamos teniendo ahora mismo. Y los niños ni siquiera han nacido”, expresó el expolítico durante una entrevista concedida al programa “Citizen McCain”, el cual conduce Meghan McCain.

Cabe señalar que George Santos está casado con Matheus Gerard, farmacéutico de origen brasileño a quien conoció en Grindr y con quien contrajo matrimonio en 2021.

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