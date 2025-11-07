George Santos, exrepresentante republicano, anuncia que abandonará NY por culpa de Zohran Mamdani

George Anthony Devolder Santos, exrepresentante republicano quien gracias a un indulto concedido por el presidente Donald Trump se libró de permanecer más de siete años de prisión, dio a conocer que abandonará Nueva York antes de que el demócrata musulmán Zohran Mamdani se convierta en alcalde.

A pesar de haber sido condenado a 87 meses de prisión debido a varios fraudes que cometió en contra de personas que lo respaldaron para convertirse en representante por el 3.º distrito congresional de Nueva York, hace un par de semanas, el exrepublicano de 37 años salió de prisión gracias a la sorpresiva benevolencia mostrada por el jefe de la nación al concederle un controversial indulto.

Al quedar eliminados todos los delitos que cometió, Santos se libró de devolverle a sus víctimas $578,752.94 dólares por concepto de restitución.

Sin embargo, en lugar de mantenerse alejado de la polémica, el exrepublicano continúa emitiendo controversiales comentarios.

El demócrata Zohran Mamdani ya nombró un equipo de transición que le ayude comenzar a recibir la alcaldía de Nueva York. (Crédito: Alejandro Granadillo / AP)

A los pocos días de haber abandonado la Institución Correccional Federal de Fairton, en el sur de Nueva Jersey, dio a conocer su intención de luchar por una reforma penitenciaria, esto al afirmar que existen irregularidades en las prisiones que afectan la vida de los internos y su posible reinserción a la sociedad.

Por si esto fuera poco, en una acción orientada a captar la atención de los neoyorquinos, George Santos recientemente anunció su intención de abandonar Nueva York en rechazo al triunfo en las elecciones del demócrata Zohran Mamdani quien pronto fungirá como alcalde la “Urbe de Hierro.

“Buena suerte, Nueva York. Fue un placer conocerte. Después de 37 años, me retiro. Prefiero el mal que conozco al mal que no quiero conocer”, indicó en un video compartido en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter.

Sin embargo, la presunta decisión del exrepresentante simplemente corrobora su rechazo hacia los demócratas como ya lo había expresado días antes en otro mensaje escrito en la misma plataforma.

“Nueva York se convertirá en un lugar muy peligroso para vivir si elegimos al alcalde Mamdani, y ese es un riesgo que no estoy dispuesto a correr ahora que quiero empezar a formar mi familia”, enfatizó.

