Joven maestra de LA usa su negocio para motivar a sus alumnos

Martha García, una maestra de cuarto grado, lanzó su negocio de postres hace unos meses. ¿Su motivación? poder motivar un poco más a sus estudiantes, algo que ha logrado gracias a la creatividad de sus productos.

“Debido a que ahora las clases son virtuales, a veces no veo a los estudiantes tan animados, entonces con lo poquito que saco del negocio, les mando un certificado por correo al final de mes y les digo que puede llegar a ser toda la clase mientras me entreguen la tarea y me estén sacando buenas notas”, explica la joven sobre su misión y la de su negocio SweetGestureGifts.

La maestra, que enseña diversas materias —como inglés, matemáticas, ciencias, historia, arte y hasta educación física— tiene a su cargo 24 niños, cuyas edades van de 9 a 10 años.

Aunque Martha confiesa que uno de los retos es que los pequeños presten atención, también cuenta que otro de los desafíos es motivarlos a seguir echándole ganas a la escuela.

“Mis niños me dicen: ‘Ya no quiero estar en casa’, ‘Quiero ir a la escuela, ya quiero ir a jugar’… Entonces les digo que si me hacen la tarea, participan y hacen al menos media hora de lectura pueden acceder a un certificado”, explica.

“Y sí he visto un buen cambio del semestre pasado a este, se ven más motivados”, asegura la joven mexicoamericana, que mientras estudiaba su maestría en consejería también tomaba clases de arte culinario por la noche.

Cuenta que el primer mes entregó siete certificados de estudiante del mes con una tarjeta de regalo para comprar en Yogurtland, para fines de este mes les dijo que el premio para los mejores que se esforzaran sería un vale para In-N-Out.

“Al principio no me creían y ya cuando les envié los certificados por correo y lo empezaron a comentar con sus compañeros se pusieron bien contentos y ahora sí ya están entregando la tarea”.

Producto estrella

En su negocio, Martha cuenta con una variedad de dulces; no obstante, las ‘bombas de té’ son las que han causado sensación.

La pequeña empresaria, de 26 años de edad, cuenta que este producto consta de un filtrante en el interior con flores naturales comestibles para agregarles un toque fresco y hermoso a cada taza, además el cliente puede elegir si quiere que la bomba se hecha de azúcar o de un sustituto.

“Me da gusto que a mis clientes les gusten mis postres y sobre todo usar ese poquito que gano para invertirlo en mis estudiantes, para darles incentivos”.

Hasta el momento, SweetGestureGifts ofrece 13 sabores de tés como manzanilla, vainilla, menta, chai, naranja, canela, manzana y otros según el paladar del cliente. Además se puede elegir el color que uno desee.

“A los clientes les ha gustado mucho las bombas de té, no han parado de ordenar… Yo las hago antes de enseñar y las entrego durante mi almuerzo, se han vuelto muy populares”, cuenta la maestra.

“Durante el fin de semana sí acepto más órdenes porque tengo más tiempo y pongo ofertas en los días festivos o para el receso de invierno y verano, que tengo más tiempo para hacerlo”.

Apoyo a estudiantes de preparatoria

Su labor como maestra también le permite a esta latina compartir su conocimiento con los estudiantes de preparatoria en un programa después de escuela, donde les enseña a preparar diferentes postres.

“Les voy a enseñar a hacer bombas de chocolate para que ellos hagan en su casa para sus familiares y amiguitos, y ahora que estamos en la pandemia se alivien un poquito y puedan aprender a hacer postres en casa y para que sigan aprendiendo cosas nuevas”, comparte Martha.

Explosión de sabor

En diciembre pasado las ‘bombas de chocolate’, unas bolitas que una vez dentro de una taza de leche hirviendo se empieza a derretir dejando salir malvaviscos, se volvieron virales en las redes sociales, pero la variedad y el sabor que ofreció Ana Sánchez acapararon la atención de los angelinos.

Esta latina logró despuntar su negocio virtual, Las Tres Fresas, gracias a sus llamativas bombas de chocolate y unos diseños únicos.

“Las bombas de chocolate es lo que más se me ha vendido”, cuenta a La Opinión la joven de 27 años que tiene unos 10 sabores de este delicioso postre en el menú como: chocolate con leche, Abuelita, fresa, matcha, caramelo y hasta opciones con licor para los grandes del hogar.

“Para las fiestas, a mucha gente le gusta el licor, entonces vi que no era algo que muchas personas estuvieran haciendo, porque ya es otro nivel… Entonces esos sets se vendieron como en dos días”, explica Ana, de 27 años de edad y madre de dos niñas, Alexa, de 4, y Sophia, de 3.

La joven de origen mexicano y salvadoreño explica que inició este negocio con fresas personalizadas hace un año buscando generar ingresos, luego de lesionarse el pie en su trabajo.

“Este negocio me da la oportunidad de estar con mis niñas, me da flexibilidad, yo controlo las órdenes que hago y me permite hacer mi propio horario”, dice Ana, que estudio hotelería y turismo en Universidad estatal de San Diego, gracias a una beca que obtuvo.

“Las bombas [de chocolate] las hago de noche, cuando las niñas están durmiendo, me toma como unas cuatro o cinco horas, porque es un proceso largo”, agrega la emprendedora, que gracias al éxito de este novedoso dulce las mantendrá en el negocio hasta la primavera.

“Incluso estoy pensado tenerlas hasta abril, mientras esté frío, ahora incluso las estoy vendiendo en diferentes estilos como en forma de osito y de corazón”, explica Ana, sobre la modalidad que está ofreciendo para el día de San Valentín.

Su negocio no solo se basa en este producto, también cuenta con otros postres y sets de regalos comestibles llenos de creatividad e ingenio.

Ana reconoce que la calidad de sus productos y lo que esas bombas de chocolate representan para sus clientes es lo que ha marcado la diferencia en su negocio.

“Las bombas de chocolate han sido algo que lleva felicidad a una casa, cuando mete la bombita y se salen los malvaviscos es muy bonito y es algo que se comparte en familia”.

Para encontrarla puedes buscarla en Instagram bajo el nombre @lastresfresas.