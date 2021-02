Tom Flores es electo al Salón de la Fama luego de una eternidad; Peyton Manning también es nuevo “inmortal”

La espera terminó para uno de los hispanos más notables de todos los tiempos en el fútbol americano. Tom Flores finalmente ha sido electo al Salón de la Fama de Canton, Ohio.

El hombre de sangre mexicana fue el primer quarterback hispano en el fútbol americano profesional con los Oakland Raiders en 1960, y dos décadas más tarde, como entrenador en jefe -el primer hispano en dirigir a un equipo de la NFL-, condujo a los Raiders al título del Super Bowl.

Tres años después volvió a levantar el trofeo Vince Lombardi, cuando los Raiders ya tenían a Los Ángeles como hogar.

Fueron años de decepción para Flores, como él mismo lo admitió, pero este verano tendrá su nicho en el recinto de los inmortales. El californiano tiene 83 años de edad.

BREAKING: Tom Flores has been elected to the Class of 2021! #PFHOF21 | @Raiders pic.twitter.com/WeFP4p14Bs

El que no tuvo que esperar nada porque su elección era obvia, fue Peyton Manning, uno de los más grandes quarterbacks de la historia, campeón de la liga con los Indianapolis Colts y los Denver Broncos, entre muchos logros. Ingresará al Salón de la Fama en su primer año de elegibilidad.

Hubo otros seis hombres electos el sábado: el liniero ofensivo Alan Faneca, de los Pittsburgh Steelers; el receptor Calvin Johnson, de los Detroit Lions; el safety John Lynch, de los Tampa Bay Buccaneers; el cazador de talentos Bill Nunn, de los Steelers; el receptor abierto Drew Pearson, de los Dallas Cowboys, y el defensivo profundo Charles Woodson, de los Raiders y los Green Bay Packers.

FIRST LOOK: The Pro Football Hall of Fame Class of 2021!

Learn More about the newest Enshrinees: https://t.co/7xUgjaQvol#PFHOF21 pic.twitter.com/oSCzjmIHsw

— Pro Football Hall of Fame (@ProFootballHOF) February 7, 2021