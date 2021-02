Triunfo de Tom Brady desata críticas y burlas hacia Bill Belichick

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Hace casi un año que Tom Brady hizo oficial su salida de los New England Patriots, equipo al que llegó en el 2000 y en el cual ganó 6 anillos del Super Bowl de la mano de su head coach, Bill Belichick. Esta vez, 20 años después, la realidad de ambos no podrá ser más opuesta, mientras Brady acaba de ganar su séptimo título, Belichick ni siquiera pudo entrar en los playoffs por primera vez en 11 años.

Bill Belichick right now: pic.twitter.com/fcmALbRD9D — 𝙆𝙞𝙣𝙜 𝙅𝙖𝙢𝙚𝙨 👑 (@TitanKing041) February 8, 2021

Tras su salida de los ‘Pats’, aficionados y medios se preguntaron quién era más importante en el binomio más exitoso en la historia de la NFL entre Brady y Bill Belichick, al menos este primer año separado parece darle la ventaja al quarterback, ya que el entrenador se mantuvo en Nueva Inglaterra y fracasó rotundamente con Cam Newton como nuevo mariscal de campo.

Bill Belichick looking for the TV remote after another Tom Brady TD. #SBLV | #GoBucspic.twitter.com/zZZfvSacjt — Sportsnet (@Sportsnet) February 8, 2021

Mucho tiempo se habló del sistema y la experiencia de Bull Belichick en los momentos que definen la historia, sin embargo, todo parece indicar que cometió uno de los grandes errores en su exitosa carrera, permitiendo la salida de Brady del equipo de Boston.

Bill Belichick watching Gronk catch two touchdowns from Brady in the #SuperBowl pic.twitter.com/eZjPtVYaWy — Jake Asman (@JakeAsman) February 8, 2021

Lo anterior desató una serie de críticas, burlas y memes acerca de lo complicado y doloroso que podría resultar para el entrenador ver a Tom Brady y Rob Gronkowski levantar nuevamente el Vince Lombardi.

Bill Belichick watching Tom Brady and Rob Gronkowski win a Super Bowl without him. #SuperBowl pic.twitter.com/1bDXv8WDbg — Jabez (@JustJabez) February 8, 2021

Desde gifs acerca de su reacción, símiles con Bernie Sanders en la toma de investidura de Joe Biden, y parodias que combinaban al entrenador con el show de The Weeknd, y su supuesto, enojo por una felicitación desde la cuenta oficial de los Patriots en Twitter, las burlas no perdonaron al entrenador.

Bill Belichick right now: pic.twitter.com/rVj0jmV5R0 — Dan Le Batard Show with Stugotz (@LeBatardShow) February 8, 2021

A pesar de lo anterior, Brady ha señalado en entrevistas que no guarda ningún rencor y que le está muy agradecido por todo los años y éxitos compartidos.

Bill Belichick is about to fire whoever running this account. https://t.co/lSmhCpJ7ub — Emmanuel Acho (@EmmanuelAcho) February 8, 2021

“Tengo una gran relación con él (Belichick). Estoy increíblemente agradecido por lo que él ha significado en mi vida, él es todo lo que un jugador puede pedirle a un coach”, aseguró Brady

