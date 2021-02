Video: Biden da un mensaje motivacional a una californiana que perdió su trabajo durante la pandemia

El presidente Joe Biden mantuvo una conversación telefónica con una californiana que perdió el trabajo por la pandemia del coronavirus y lanzó un mensaje motivacional.

La Casa Blanca publicó este sábado un video de dos minutos y medio en el que escuchamos al mandatario conversando con Michele Voelkert, a la que él se refería solo como Michele.

Last year, Michele lost her job because of the pandemic. I recently gave her a call to hear her story and discuss how my American Rescue Plan will help families like hers. pic.twitter.com/SAqM2GytPf

