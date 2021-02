California recibirá reembolsos del gobierno federal por los gastos de ciertos programas de emergencia vigentes por la pandemia

Recientemente el gobernador de California Gavin Newsom aseguró que el estado dorado recibiría reembolsos del gobierno federal para cubrir los gastos de algunos programas de emergencia implementados del estado desde enero de 2020.

De acuerdo con el mandatario los costos de algunos servicios proporcionados a través de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), como los gastos de la movilización de la Guardia Nacional a los centros de vacunación, la compra de material de protección personal por la pandemia, así como los programas de emergencia de seguridad alimentaria y los programas de para dar refugios a los desamparados, serán reembolsados al 100% retroactivamente desde enero de 2020.

“Gracias al liderazgo del presidente Joe Biden y su Administración, este cambió permitirá que nuestro estado proporciones servicios fundamentarles durante la actual pandemia”, aseguró Newsom en un comunicado en el cual resalta el alcance de la medida.

Thanks to @POTUS & @FEMA many of CA’s emergency relief programs that fight #COVID19 will get full federal funding.

This means more lifesaving services for Californians with programs like Project Roomkey, Great Plates & more. https://t.co/VI8s7YrKdR

— Office of the Governor of California (@CAgovernor) February 5, 2021