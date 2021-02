Hasta este lunes California ha administrado más de 4,7 millones de dosis de la vacuna del coronavirus

A inicios de esta semana el estado de California informó cuántas dosis de la vacuna del coronavirus se han administrado en la costa oeste del país y cuántas más tienen en disponibles.

De acuerdo a datos del estado, hasta el mediodía de este lunes se han administrado un total de 4,746,539 dosis, siendo el condado de Los Ángeles el sitio con el mayor número de vacunas aplicadas superando 1,1 millones de dosis, seguido por el condado de San Diego con poco más de 500,000.

El total revelado por la gobernación, tendría en cuenta el número de dosis administradas y no de personas, por lo que el número total de vacunados podría ser mucho menor teniendo en cuenta que se deben aplicar dos dosis de la inmunización a cada persona.

Sin embargo, el gobernador Gavin Newsom resaltó el incremento en el suministro de vacunas este lunes desde el centro de vacunación masiva de Petco Park en la ciudad de San Diego.

De acuerdo con el mandatario regional hace tan solo dos semanas en el estado se habían administrado únicamente un millón de dosis, por lo que cifra de este lunes representa un aumento de más de 2 millones de dosis administradas.

CA has now administered over 4.65 million vaccines.

Two weeks ago we neared 1 million shots administered.

Last week we exceeded that, vaccinating over 1 million people in 7 days.

This week—we will continue that pace with equity as our guide.

Supply is still our #1 constraint.

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) February 8, 2021