El accidente de Kobe Bryant fue causado por las malas decisiones del piloto, según nueva una investigación

El accidente de helicóptero en el que murió Kobe Bryant fue causado por la desorientación espacial del piloto, según una investigación.

La estrella de la NBA murió en el accidente el 26 de enero de 2020, acompañado de su hija Gianna de 13 años entre las otras ocho personas a bordo del helicóptero, las cuales también murieron.

La investigación realizada por la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB por sus siglas en inglés) reveló que el piloto Ara Zobayan tenía “legalmente prohibido” volar hacia las nubes, pero lo hizo de todos modos.

Zobayan dijo a los controladores de tráfico aéreo que su helicóptero estaba saliendo de nubes densas cuando en realidad descendía antes de estrellarse contra una ladera cerca de la ciudad de Calabasas, dijo la agencia.

El presidente de la NTSB, Robert Sumwalt, dijo que el piloto estaba “volando bajo órdenes de vuelo visual o VFR que legalmente le prohibían penetrar en las nubes”, pero continuó hacia ellas.

