“Es nuestro tiempo de brillar”: Los Ángeles se propone que el Super Bowl de 2022 sea el de la recuperación

El conteo regresivo para el Super Bowl LVI en Los Ángeles se ha puesto en marcha con la presentación del logo del comité organizador y un poderoso video en el que aparece el legendario rapero Snoop Dogg remarcando la frase del evento: “Ahora es nuestro tiempo de brillar”.

El Super Bowl LVI está programado para el 6 de febrero de 2022 en SoFi Stadium, la mayor joya de los estadios del país y hogar de los Rams y Chargers de Los Ángeles.

Los Angeles is officially on the clock! Today, we are proud to unveil the Los Angeles Super Bowl Host Committee logo as we count down to Super Bowl LVI at @SoFiStadium in February 2022. #LASuperBowlHC @NFL @Ramsnfl @Chargers @SnoopDogg pic.twitter.com/xAdzmtj88e

— Los Angeles Sports & Entertainment Commission (@LASEC) February 9, 2021