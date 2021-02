VIDEO: Violento robo armado en el Downtown de Los Ángeles deja a un hombre herido en frente de su hijo y esposa

A inicios del mes de febrero la Policía de Los Ángeles compartió un pertubador video de un violento asalto que tuvo lugar el 4 de febrero en el Downtown de la ciudad a plena luz del día y dejó a un hombre herido mientras estaba con su hijo y esposa.

En el video que compartió la LAPD en las redes sociales el pasado 5 de febrero, se ve el momento exacto cuando dos hombres atacan a un joven de 26 años de origen asiático cuando este estaba con su esposa de 28 años y su hijo a la altura de 7th Street y Hill Street.

On Feb 4 the victims were shopping in the DTLA area of 7th & Hill with their 2 yr old son when they were robbed. The male victim was pistol whipped & shot in the arm.

Suspect vehicle is a gray Chrysler 300 with “KEYES” paper plates.

Any info call Central Detectives 213-952-6985 pic.twitter.com/gxQz4rNEV2

— LAPD HQ (@LAPDHQ) February 6, 2021