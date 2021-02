A cuánto esperan los fanáticos vender las tarjetas coleccionables que vienen en la nueva Cajita Feliz de Pokémon creada por McDonald’s

Los fanáticos de Pokémon son constantemente protagonistas de historias de coleccionistas dispuestos a pagar fuertes sumas por artículos de la singular serie.

Y en esta ocasión los acaparadores que saben de la debilidad de los fanáticos están arruinando la última promoción de McDonald’s dirigida al consumidor infantil.

De acuerdo con información de Level Up, algunas sucursales de McDonald’s en Estados Unidos están celebrando el 25 aniversario de Pokémon con una promoción especial.

Se trata de una Cajita Feliz con la cara de Pikachu, que en su interior contiene alimentos y un sobre con 4 tarjetas coleccionables de Pokémon.

La colección está conformada por 50 tarjetas diferentes y los acaparadores y coleccionistas están haciendo todo lo que pueden para conseguirlas.

De acuerdo con Level Up hay casos reportados de personas que han comprado la Cajita Feliz de McDonald’s en masa con tal de conseguir las preciadas tarjetas.

If you’re going to clean out #McDonalds of their stock on #Pokemon cards please make sure you buy the meal, not just the cards, and feed people who need them. Quit buying out cases- there won’t be any in the happy meals for the kids who want them. pic.twitter.com/YrWDWS7AXJ

— anthony taddeo (@taddeo91) February 9, 2021