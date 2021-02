FBI arresta en California a un extremista de raíces hispanas perteneciente al grupo QAnon, quien también era policía escolar

La Agencia Federal de Investigación (FBI) arrestó recientemente a un hombre de raíces hispanas por ser parte de la organización extremista QAnon, quien además trabajaba como policía escolar del Distrito Escolar Unificado de Palm Spring en California.

El hombre de 41 años identificado como Alfredo Luna Jr. y residente de la ciudad de Cathedral City en el condado de Riverside, se desempeñaba como Policía Escolar en Palm Spring desde el verano de 2020, sin embargo, el hombre era un ex Marine “totalmente capaz de infligir violencia letal”, de acuerdo al detective John Candias de la unidad especial del FBI Riverside y de Rialto Police Department.

Luna fue arrestado el pasado 20 de enero, el día de la inauguración presidencial, luego de que la unidad de Antiterrorismo del FBI de Riverside allanara en su casa y encontrara varias armas de fuego, entre las que había una sin registro.

El arma del cual el hombre no pudo explicar su procedencia y por la que fue arrestado, era un rifle de asalto Smith and Wesson.

