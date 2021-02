Procurador de justicia de Los Ángeles demandará a su jefe, el Fiscal George Gascón por difamación

Un procurador de justicia de la Fiscalía del Distrito de Los Ángeles con más de 15 años de experiencia está demandado a su jefe, el Fiscal George Gascón por difamación tras unos polémicos comentarios acerca del proceso del juicio en contra de los maltratadores del pequeño Gabriel Fernández.

El experimentado procurador, Jon Hatami presentó el miércoles una demanda en contra de George Gascón, el condado de Los Ángeles y en contra de Max Szabo, un vocero de la oficina de Gascón, por difamación y discriminación racial, además de intención de infligir daño emocional en su contra por polémicas declaraciones emitidas en medios de comunicación.

De acuerdo información difundida por ABC, el ahora Fiscal de Los Ángeles, George Gascón habría declarado a una organización de noticias que el hombre acusado de tortura al menor Gabriel Fernández habría afectado de forma incorrecta al procurador Hatami y por eso él buscó la pena de muerte como castigo, algo que Hatami asegura que es falso.

Deputy DA Jon Hatami outside the Hall of Justice in downtown LA. He intends to sue his boss, LA County DA George Gascon for defamation, a hostile work environment and more. Hear the story @KNX1070 pic.twitter.com/MYNFyumgLK

— Margaret Carrero (@KNXmargaret) February 10, 2021