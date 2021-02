Tres tormentas traerán fuerte viento y un año de nieve al noroeste este fin de semana

El frío y las nevadas se mantienen en Estados Unidos. Para el próximo fin de semana, habrá un clima realmente invernal en todo el país. Pero para el noroeste, será algo especial cuando tres tormentas invernales se sucedan en unos pocos días.

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) pronosticó que la masa de aire ártico frío que está cubriendo gran parte del país continuará contribuyendo a las precipitaciones invernales de costa a costa.

Es posible que haya nevadas intensas y hielo en el noroeste del Pacífico, mientras que la nieve y la lluvia helada afectarán partes de las llanuras, el sur y el Atlántico medio. Las bajas temperaturas récord son posibles durante el fin de semana.

Para el noroeste, en los estados de Washington, Oregon y el norte de California, se pronostica que tres tormentas distintas se seguirán en la región desde el jueves al lunes, con posibles episodios de récords de nieve, ventiscas y vientos helados bajo cero, según NWS.

Los estados de Washington y Oregon recibirán lo más fuerte de estas tormentas.

A series of winter storms will result in widespread snowfall accumulations across the higher terrain and into the lowlands of Washington and Oregon into the weekend. https://t.co/eh5HNSxJpY pic.twitter.com/LvwfdKGm6h — National Weather Service (@NWS) February 11, 2021

Para ciudades como Portland y Seattle, cualquiera de estos elementos climáticos es al menos inusual, si no raro.

La ciudad de Portland tiene un promedio de aproximadamente 4 pulgadas de nieve por año, mientras que Seattle generalmente ve un poco más de 6 pulgadas. Ambas ciudades podrían ver más de un año de nieve antes del Día de San Valentín, reportó CNN.

El norte de California también tiene parte en las tormentas invernales

En el siguiente tuit, están los totales de nieve actualizados para el sistema meteorológico que se mueve en el área desde hoy hasta el viernes por la mañana. Se esperan retrasos en los viajes por montaña, controles de cadena y carreteras resbaladizas a veces. El Servicio de Meteorología aconseja que si debe viajar, tenga un equipo de emergencia y deje suficiente tiempo extra.

📡 Radar update 📡 Rain and high elevation mountain snow continue to spread southward across the area. Rain looks to continue in the Valley through late tonight, with lingering foothill/mountain showers through tomorrow morning. #cawx pic.twitter.com/GMPdfjwTpG — NWS Sacramento (@NWSSacramento) February 11, 2021

Primera tormenta de nieve en casi una década

La primera ronda de clima invernal está programada para llegar el jueves por la tarde, cuando una tormenta de rápido movimiento se sumerja en el estado de Oregon.

Este sistema tiene a 10 millones de personas bajo alertas de clima invernal en el noroeste del Pacífico, con hasta 2 a 5 pulgadas de nieve posible para el metro de Portland hasta el viernes por la tarde, y se pronostican cantidades más altas de 6 a 10 pulgadas en la región de Hood River.

La primera advertencia de tormenta de nieve en casi siete años fue emitida por el Servicio Meteorológico Nacional de Portland el miércoles por la noche para la garganta del río Columbia occidental, al este de Portland.

Aquí, las ráfagas cercanas a la fuerza de un huracán se combinarán con nevadas cegadoras con una suma de casi 1 pie de nieve fresca para el viernes por la tarde.

The Friday night & Saturday storm continues to be the most likely time period that will see a significant period of freezing rain and/or snow for parts of NW OR & SW WA. Most of the coast & southeastern portions of the Willamette Valley should see rain. (1/4) #pdxtst #orwx #wawx pic.twitter.com/QzStG1SCsL — NWS Portland (@NWSPortland) February 12, 2021

“A veces, viajar será un desafío, principalmente desde el jueves por la tarde hasta el viernes por la mañana. La nieve que sopla de manera generalizada podría reducir significativamente la visibilidad a 1/4 de milla o menos”, advirtió la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Portland.

Un año de nieve en un solo día para Seattle

El evento de nevada en Seattle comenzará desde el viernes hasta el sábado, acercándose más al estado de Washington y preparando el escenario para nevadas generalizadas más intensas.

Entonces es cuando la combinación de la trayectoria de la tormenta, la humedad y el aire frío pueden trabajar juntos para producir hasta 7 a 10 pulgadas en el metro de Seattle y de 3 a 7 pulgadas adicionales en el metro de Portland.

La evolución de esta segunda tormenta invernal influye en la cantidad de aire frío que permanecerá en el lugar para la llegada de la tercera y última tormenta de este patrón invernal.

A wet & cool pattern is expected the rest of the week & into early next week, with periods of rain & mountain snow. Sunday is expected to be the best travel day of the holiday weekend, with another system bringing potentially more mountain snow on Washington's Birthday. #CAwx pic.twitter.com/D5UkbBmcYK — NWS Sacramento (@NWSSacramento) February 11, 2021

Una tercera posibilidad de nieve en el día de San Valentín

Se prevé que la última de las tres tormentas ocurra desde el domingo hasta el lunes.

Aunque se pronostica que el aire frío inusualmente se demorará hasta el Día de San Valentín, aún no se conoce qué tan fría será la masa de aire y si podría ser suficiente para traer más nieve a Portland y Seattle.