Reportan un muerto en un tiroteo con agentes federales en Florida

MIAMI – Agentes federales que realizaban una “investigación financiera a gran escala” abatieron en un tiroteo este viernes en Coral Gables (Miami-Dade, Florida) a un hombre que llevaba un arma, informaron medios locales.

Un agente especial de la agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) señaló que los agentes implicados en el tiroteo realizaban una investigación en esa tranquila localidad aledaña a Miami, recogió el canal Local 10.

UPDATE: Federal agents working on a financial probe were involved in a deadly shooting in Coral Gables https://t.co/aX3x93NAyq pic.twitter.com/oEL8xcdJ0h

