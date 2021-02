NWS advierte que continuarán Fuertes ráfagas de viento que derribaron árboles en el sur de California

Los fuertes vientos que azotaron el sur de California durante la noche del sábado y hasta la mañana del domingo derribaron árboles que causaron daños en las líneas eléctricas y en los automóviles estacionados. Las ráfagas continuarán durante la tarde del domingo y hasta la noche.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) pronosticó vientos de 25 a 40 millas por hora( mph) con ráfagas de hasta 60 a 70 mph en las montañas del condado de Los Ángeles y Ventura.

Aunque la “advertencia de viento fuerte” expiraba al mediodía, el viento continuará hasta las tres de la mañana del lunes en el Valle de San Fernando. Eso incluye Woodland Hills, Burbank, Universal City y Northridge.

En Northridge, un árbol enorme golpeó una línea eléctrica y cayó encima de un vehículo estacionado afuera de un edificio de apartamentos de la cuadra 1800 de Superior Street. No se lamentan ningún lesionado.

“Los fuertes vientos que impactaron el suroeste de California la pasada noche continuarán continuarán disminuyendo gradualmente esta tarde hasta (desaparecer) esta noche. Veremos algunas ráfagas de viento de 30 a 45 mph a través de las montañas y valles”, advirtió es servicio meteorológico.

Strong winds that impacted SW Calif. last night will continue to gradually diminish this afternoon into tonight. Will see some wind gusts 30-45 mph across the mountains and valleys through tonight with wind advisories remaining in effect. #LAwind #LAWeather #cawx #Socal pic.twitter.com/PIf7KT0Rto

— NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) February 14, 2021