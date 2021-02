Repartidor de DoorDash de San Francisco recibe más $150,000 dólares en donaciones tras susto por sus hijos

El pasado fin de semana, Jeffrey Fang y su esposa vivieron las horas de mayor angustia de sus vidas, luego de que el vehículo del hombre que trabaja como conductor de DoorDash fuera robado. Dos hijos pequeños de la pareja estaban adentro.

“Estaba tratando de no quebrarme ni pensar en las peores cosas que pudieran suceder. Mi mente estaba en distintos escenarios. Las horas se sintieron como años”, le dijo el Sr. Fang a The New York Times, al relatar el incidente ocurrido la noche del sábado y la mañana del domingo pasados en San Francisco.

"PLEASE DON'T HURT MY KIDS": Sean & Winnifred Fang are 4 & almost 2. Their dad says they were kidnapped when a man stole his van while delivering food in Pacific Heights in #SanFrancisco on Saturday night. #AmberAlert https://t.co/BmMZX9djOf pic.twitter.com/1VePPH1mZj

El repartidor de DoorDash de 39 años de edad realizaba una entrega en el barrio residencial de Pacific Heights. Llevaba en su minivan a su hija Winnifred, de 4 años, y su hijo Sean, de 2 años, quienes solo hablan mandarín.

Tras realizar su entrega cerca de las 8:45 pm, Fang rencontró en el asiento de conductor de su vehículo a un hombre, con el que forcejeó. El sujeto logró quitarle su celular y corrió a otro auto donde su cómplice le esperaba. Fang los alcanzó y consiguió recuperar su teléfono, pero al regresar a su Honda Odyssey en la calle de Jackson, ya no estaba.

Desde ese momento, el señor Fang recibió el apoyo de las autoridades y también de amigos, incluyendo un comunicador, para buscar el auto con sus hijos. Cuatro horas más tarde el vehículo fue encontrado al otro lado de la ciudad con los niños a salvo.

Thanks for everyone who helped spread Jeffrey Fang's story so his children were found, and for those who donated to his GoFundMe.

Here's something I wrote about them at the beginning of the pandemic:https://t.co/6Ggkrjgc6L

— Joe Fitzgerald Rodriguez (@FitzTheReporter) February 7, 2021