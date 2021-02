Por qué algunos demócratas no quieren apoyar el alza del salario mínimo a $15 por hora

Pese a que los demócratas han dicho públicamente que buscarán hacer realidad el alza en el salario mínimo para beneficiar a millones de estadounidenses, el escenario en el Senado no luce sencillo. Los republicanos no apoyarán el proyecto de ley y algunos demócratas su pueden unir a los opositores en la votación.

En caso de que suceda, el grupo parlamentario demócrata no tendría los votos suficientes para aprobar el tan esperado incremento salarial. Joe Manchin y Kyrsten Sinema se oponen a incluir el alza salarial en el paquete de estímulo.

Kyrsten Sinema ha externado públicamente que lo importante es que el tema del aumento del salario mínimo esté “directamente relacionado con el alivio de la Covid-19 a corto plazo”, ya que de no ser así, “entonces no voy a apoyarlo en esta legislación“.

Aunque esto es una posibilidad real, el senador independiente Bernie Sanders se ha mostrado optimista sobre aprobar el aumento del salario mínimo a $15 dólares por hora, pese a que con la negativa de ambos senadores se corre el peligro de que su optimismo se esfume.

El también presidente del Comité de Presupuesto del Senado externó que hay millones de trabajadores laborando por salarios de hambre, por lo que “tenemos que aumentar el salario mínimo a uno digno. Eso es lo que quiere el pueblo estadounidense y lo que pretendo hacer”.

Sen. @BernieSanders: "We've got to raise the minimum wage to a living wage of $15 an hour. That's what the American people want and that's what I intend to do." pic.twitter.com/5UV8XfWoAa

— The Hill (@thehill) February 13, 2021